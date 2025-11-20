«Когда говорят о 35 миллиардах евро на военный космос, надо честно признать: у Германии нет лишних денег, потому что огромные средства уже были потрачены на нелегальную массовую миграцию в ФРГ. Теперь правительство берет деньги из так называемого “специального фонда” — конструкции, которая была создана путем изменения Конституции и вывода сотен миллиардов евро за пределы обычного бюджета. Фактически это обход парламентского контроля и тяжелое долговое бремя для будущих поколений. Наши вооруженные силы действительно нуждаются в укреплении, но не через такие сомнительные теневые схемы. Это должно происходить через нормальный, прозрачный ежегодный бюджет с четкими приоритетами и ответственным отношением к государственным финансам», — сказал Зингер.

Собеседник НСН также напомнил об обязательствах Германии соблюдать Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (известен как договор «2+4»), подписанный ФРГ и ГДР с одной стороны, а также СССР, Францией, Великобританией и США в Москве в 1990 году.

«Германия взяла на себя обязательства по договору “2+4”: с немецкой земли должен исходить только мир. Сегодня Берлин все дальше отходит от этого принципа, и неудивительно, что в России уже звучат первые голоса о возможном пересмотре договора. Поэтому возникает простой вопрос: разумно ли втягивать страну в новую гонку вооружений за счет новых долгов? Мы считаем, что оборона должна быть сильной, но не ценой разрушения бюджета и международной стабильности. В отличие от тех партий, которые мечтают сделать страну боеготовной, “Альтернатива для Германии” хочет, чтобы Германия была прежде всего мироспособной и обороноспособной», — подытожил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Германии сокращают социальные программы, объясняя это скорой войной с Россией, но на самом деле у Европы нет средств для вооруженного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

