«Бремя для немцев»: Германия потратит €35 млрд развитие военного космоса
Непомерные затраты на развитие военного космоса в Германии лягут долговым бременем на плечи будущего поколения немцев, сказал НСН Ульрих Зингер.
Сегодня у Германии нет лишних денег из-за непомерных трат на массовую миграцию. Правительство возьмет деньги на развитие военного космоса из «специального фонда», и это обернется огромными долгами для будущих поколений. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Германия потратит €35 млрд на развитие военного космоса для противодействия России и Китаю. Об этом сообщило издание Bild. По словам Зингера, такие траты загонят в непосильные долги будущие поколения немцев.
«Когда говорят о 35 миллиардах евро на военный космос, надо честно признать: у Германии нет лишних денег, потому что огромные средства уже были потрачены на нелегальную массовую миграцию в ФРГ. Теперь правительство берет деньги из так называемого “специального фонда” — конструкции, которая была создана путем изменения Конституции и вывода сотен миллиардов евро за пределы обычного бюджета. Фактически это обход парламентского контроля и тяжелое долговое бремя для будущих поколений. Наши вооруженные силы действительно нуждаются в укреплении, но не через такие сомнительные теневые схемы. Это должно происходить через нормальный, прозрачный ежегодный бюджет с четкими приоритетами и ответственным отношением к государственным финансам», — сказал Зингер.
Собеседник НСН также напомнил об обязательствах Германии соблюдать Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (известен как договор «2+4»), подписанный ФРГ и ГДР с одной стороны, а также СССР, Францией, Великобританией и США в Москве в 1990 году.
«Германия взяла на себя обязательства по договору “2+4”: с немецкой земли должен исходить только мир. Сегодня Берлин все дальше отходит от этого принципа, и неудивительно, что в России уже звучат первые голоса о возможном пересмотре договора. Поэтому возникает простой вопрос: разумно ли втягивать страну в новую гонку вооружений за счет новых долгов? Мы считаем, что оборона должна быть сильной, но не ценой разрушения бюджета и международной стабильности. В отличие от тех партий, которые мечтают сделать страну боеготовной, “Альтернатива для Германии” хочет, чтобы Германия была прежде всего мироспособной и обороноспособной», — подытожил он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Германии сокращают социальные программы, объясняя это скорой войной с Россией, но на самом деле у Европы нет средств для вооруженного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
