Врачи поддержали обязательное посещение психолога для беременных
Психологическая помощь важна как на этапе планирования беременности, так и в дальнейшем, рассказала НСН Мария Милютина.
Беременные женщины часто нуждаются в психологической поддержке, однако далеко не все имеют возможность обращаться к таким специалистам на платной основе, заявила в беседе с НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Минздрав предложил обязать беременных минимум дважды посетить медицинского психолога в рамках нового порядка оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология», сообщает «Коммерсант». Помимо прочего впервые строго регламентированы сроки постановки женщины на учет и расширен перечень диагностики. Милютина подчеркнула, что прежде не каждая беременная женщина имела возможность обратиться к психологу.
«Нередко беременная женщина находится в какой-то сложной семейной ситуации. Это далеко не всегда полная семья, поэтому очень много и личных проблем. Психологи тоже очень разные, с разной специализацией. Важно, чтобы это были перинатальные психологи. Уточню, что беременные нечасто обращаются к психологам сами, потому что очень много других забот. Кроме того, не у каждого есть на это деньги, если мы говорим о подобной консультации не в рамках системы ОМС», - рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, психологическая поддержка может стать хорошим подспорьем и в период планирования беременности.
«С одной стороны, мы всегда приветствуем ответственное отношение, с другой стороны, очень часто стараемся немножко расслабить пациенток. В период планирования беременности важно снять тревожность», - уточнила она.
Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон, увеличивающий размер пособия для беременных студенток. Документ устанавливает, что пособие будет увеличено до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Средний размер выплаты составит 90 202 рубля, напоминает«Радиоточка НСН».
