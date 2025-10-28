Минздрав предложил обязать беременных минимум дважды посетить медицинского психолога в рамках нового порядка оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология», сообщает «Коммерсант». Помимо прочего впервые строго регламентированы сроки постановки женщины на учет и расширен перечень диагностики. Милютина подчеркнула, что прежде не каждая беременная женщина имела возможность обратиться к психологу.

«Нередко беременная женщина находится в какой-то сложной семейной ситуации. Это далеко не всегда полная семья, поэтому очень много и личных проблем. Психологи тоже очень разные, с разной специализацией. Важно, чтобы это были перинатальные психологи. Уточню, что беременные нечасто обращаются к психологам сами, потому что очень много других забот. Кроме того, не у каждого есть на это деньги, если мы говорим о подобной консультации не в рамках системы ОМС», - рассказала она.