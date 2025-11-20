В России предложили запретить фильм «Оно» из-за ЛГБТ-сцен
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в интервью NEWS.ru, что экранизация романа Стивена Кинга «Оно» может быть полностью запрещена в России из-за наличия сцен с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). По ее словам, под аналогичные ограничения могут попасть и другие фильмы, содержащие подобные элементы.
Волынец отметила, что судьба книги и ее экранизации будет зависеть от решений контролирующих органов или действий издательств, которые могут изъять произведение из продажи в целях предотвращения штрафов и других санкций.
Она пояснила, что при значительном присутствии таких сцен в сюжете вырезать их может быть невозможно, и в этом случае, по её мнению, логичнее полностью запретить показ фильма.
Представитель родительского комитета добавила, что следует ожидать дальнейших проверок и возможных решений в отношении других произведений, где могут быть выявлены элементы запрещенного контента, передает «Радиоточка НСН».
