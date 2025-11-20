Лукашенко поручил создать «лучший в мире супертрактор»
20 ноября 202519:00
В белорусских тракторах нуждается весь мир. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В разговоре с новым руководителем «Минского тракторного завода» (МТЗ) Тарасом Мурогом, он указал, что предприятие яляется брендом республики.
«Займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко подарил белорусский трактор лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
