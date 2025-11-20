Зеленский получил проект мирного плана США и готовится к переговорам с Трампом
Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана и намерен обсудить его с американским президентом Дональдом Трампом. По данным администрации, украинский лидер рассчитывает провести такие переговоры в ближайшие дни.
В сообщении уточняется, что речь пойдет о доступных дипломатических вариантах урегулирования и ключевых пунктах, которые Киев считает необходимыми для достижения устойчивого мира.
На этой неделе стало известно, что США и Россия готовят проект мирного плана по Украине из 28 пунктов. По данным СМИ, документ был разработан главой РФПИ и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.
По предварительным данным, проект предусматривает существенные уступки со стороны Украины, включая территориальные, передает «Радиоточка НСН».
