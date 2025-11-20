Суд расторг брак Аллы Клюки и режиссера Владимира Морозова

Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов официально прекратили брак, сообщает РИА Новости.

В суде отметили, что иск о его расторжении был рассмотрен в установленном порядке, и решением судьи союз признан расторгнутым. По данным суда, пара вступила в брак в 2003 году, и в том же году у них родился сын.

Клюка наиболее известна по роли Евлампии Романовой в телесериале по детективам Дарьи Донцовой, над которым работал и Морозов.

Владимир Морозов — российский режиссер и продюсер, участвовавший в создании ряда сериалов, включая проект по романам Донцовой, где Клюка исполнила главную роль. Он поставил десятки детективных и криминальных сериалов, работал с крупнейшими телеканалами, передает «Радиоточка НСН».

