Суд расторг брак Аллы Клюки и режиссера Владимира Морозова
Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов официально прекратили брак, сообщает РИА Новости.
В суде отметили, что иск о его расторжении был рассмотрен в установленном порядке, и решением судьи союз признан расторгнутым. По данным суда, пара вступила в брак в 2003 году, и в том же году у них родился сын.
Клюка наиболее известна по роли Евлампии Романовой в телесериале по детективам Дарьи Донцовой, над которым работал и Морозов.
Владимир Морозов — российский режиссер и продюсер, участвовавший в создании ряда сериалов, включая проект по романам Донцовой, где Клюка исполнила главную роль. Он поставил десятки детективных и криминальных сериалов, работал с крупнейшими телеканалами, передает «Радиоточка НСН».
