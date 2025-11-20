Кевин Спейси рассказал, что остался без дома из-за финансовых проблем

Голливудский актер Кевин Спейси сообщил, что лишился собственного жилья и вынужден постоянно перемещаться в поисках работы. В интервью британской газете Telegraph он отметил, что живет в отелях и съемных квартирах, поскольку из-за финансовых трудностей больше не имеет постоянного дома.

По словам актера, он оказался на грани банкротства из-за многомиллионных расходов на юридическую защиту. Эти проблемы начались после того, как в 2022 году британские власти предъявили ему обвинения в домогательствах. Годом позже присяжные в Лондоне полностью оправдали Спейси.

Несмотря на решение суда, актер признался, что обвинения разрушили его карьеру и личную жизнь. Он потерял роли, контракты и профессиональную репутацию. Спейси подчеркнул, что последствия пережитого продолжают определять его нынешнее положение.

Двухкратный обладатель премии «Оскар» Кевин Спейси с 2017 фактически остается в негласном «черном списке» кино- и театральной индустрии, что практически лишает его возможностей вернуться к работе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
