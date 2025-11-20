СМИ: Рубио обсудит американский план по Украине с европейскими чиновниками
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу проведет переговоры с высокопоставленными европейскими представителями, ответственными за вопросы национальной безопасности, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, на встрече планируется обсудить новый американский план по урегулированию конфликта на Украине.
Европейские чиновники, на которых ссылается газета, отмечают, что не участвовали в разработке документа и до этого момента не были официально проинформированы о его содержании. По данным источников, консультации с ними станут первыми после завершения работы над проектом.
Ранее портал Axios писал, что США проводили закрытые переговоры с Россией по подготовке возможного мирного плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что такие обсуждения действительно проходили в августе на Аляске, однако с тех пор, по его словам, «никаких новаций по теме не было».
Как отмечает Financial Times, американский проект предполагает сокращение объемов военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической Украинской православной церкви и русского языка, а также отказ Украины от Донбасса и сокращение ее вооруженных сил. Помимо этого, документ включает положения о запрете размещения иностранных войск на украинской территории и поставок дальнобойного вооружения, передает «Радиоточка НСН».
