Создатель первого искусственного организма заявил о рисках технологии
Один из создателей первого в мире компьютерного генома, швейцарский ученый-биоинженер, Бет Кристен заявил, что в создании искусственных организмов кроется опасность для человечества. Об этом исследователь предупредил в своей статье, которая опубликована на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
По мнению биоинженера, развитие метода секвенирования ДНК привело к цифровой революции, что, в свою очередь, позволило исследователям создать цифровую базу данных с геномами микробов и многоклеточных организмов. Она насчитывает более 200 тыс. микробных геномов. Благодаря этому ученые, которые научились писать цифровые коды геномов, начали разводить искусственно созданных микробов в лаборатории.
Информация о создании первого в мире полностью компьютерного генома Caulobacter ethensis-2.0 появилась в 2019 году. Исследования были проведены на основе данных пресноводной бактерии, отмечают «Известия».
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН напомнил, что перед Новым годом, 31 декабря, канадский BlueDot, который специализируется на разработке платформ с искусственным интеллектом, своим подписчикам разослал предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Мариничев констатировал, что искусственный интеллект оказался прав, сделав выводы на основе анализа новостей на 65 языках.
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