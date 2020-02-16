Создатель первого искусственного организма заявил о рисках технологии

Один из создателей первого в мире компьютерного генома, швейцарский ученый-биоинженер, Бет Кристен заявил, что в создании искусственных организмов кроется опасность для человечества. Об этом исследователь предупредил в своей статье, которая опубликована на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

По мнению биоинженера, развитие метода секвенирования ДНК привело к цифровой революции, что, в свою очередь, позволило исследователям создать цифровую базу данных с геномами микробов и многоклеточных организмов. Она насчитывает более 200 тыс. микробных геномов. Благодаря этому ученые, которые научились писать цифровые коды геномов, начали разводить искусственно созданных микробов в лаборатории.