Эксперт отметил успешность проводимых в Москве экспериментов с искусственным интеллектом
Все эксперименты, проводимые в Москве с применением искусственного интеллекта, проходят успешно. Об этом рассказал генеральный директор, основатель компании Group IB Илья Сачков. По его словам, «практически все цифровое, чем сейчас пользуются москвичи, например, парковки и многие другие вещи – это классно работающие сервисы».
Он добавил, что многое в Москве в настоящий момент строится на базе некоторых нейронных сетей, что и называется искусственным интеллектом.
«Я считаю, что это инициатива хорошая. Она позволит улучшить и давать новые сервисы как в транспорте, образовании, в обслуживании людей, в безопасности», - отметил Илья Скачков.
Напомним, ранее сегодня в Госдуму внесли законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. 15 января Владимир Путин в рамах послания Федеральному собранию заявил о необходимости достижений в сфере искусственного интеллекта.
Кроме того, глава государства дал правительству срок до 1 июня, чтобы обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов интернета. Этот пункт включён в перечень конкретных поручений, составленный по темам послания Федеральному собранию. Список ресурсов, которые будут доступны для бесплатной загрузки, обязателен к согласованию с администрацией Кремля.
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