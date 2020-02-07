Эксперт отметил успешность проводимых в Москве экспериментов с искусственным интеллектом

Все эксперименты, проводимые в Москве с применением искусственного интеллекта, проходят успешно. Об этом рассказал генеральный директор, основатель компании Group IB Илья Сачков. По его словам, «практически все цифровое, чем сейчас пользуются москвичи, например, парковки и многие другие вещи – это классно работающие сервисы».

Он добавил, что многое в Москве в настоящий момент строится на базе некоторых нейронных сетей, что и называется искусственным интеллектом.

«Я считаю, что это инициатива хорошая. Она позволит улучшить и давать новые сервисы как в транспорте, образовании, в обслуживании людей, в безопасности», - отметил Илья Скачков.