Мариничев: ИИ предупреждал нас о коронавирусе

Дмитрий Мариничев: «В целом, решение на мой взгляд правильное. Когда не знаешь, чего боишься, то лучше провести избыточные меры по ограничению до момента, пока не будет полноценной ясности, как бороться с распространяем вируса, с эпидемией. Но я бы хотел заострить внимание на другом. О коронавирусе в Китае начали говорить 6 января. За неделю до этого о вспышке вируса заявил канадский BlueDot, который специализируется на разработке платформ с искусственным интеллектом. И, как ни странно, перед самым Новым годом, 31 декабря, сервис своим подписчикам разослал предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Нужно констатировать, что искусственный интеллект оказался прав. Он сделал эти выводы, анализируя новости на 65 языках», - рассказывает он для НСН.

