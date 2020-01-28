Мариничев: ИИ предупреждал нас о коронавирусе
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой войны
Президент Владимир Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны. Такое заявление украинский лидер сделал во время визита в Польшу.
Дмитрий Мариничев: «Конечно же, Владимир Зеленский не говорил это в прямой речи. Если дословно, то он сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста". Так что здесь мы с вами наблюдает искусство заголовка, респект журналистам, и, конечно же, то, что Владимир Зеленский шаг за шагом все-таки становится реальным политиком. Зеленский говорит в том месте, где он находится, ровно то, что от него хотят услышать», - комментирует в эксклюзивном интервью НСН Дмитрий Мариничев.
Туры в Россию для китайцев закрыты
Российские туроператоры с сегодняшнего дня приостанавливают прием новых организованных групп из Китая. Решение принято для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом, уже въехавшие в нашу страну китайские туристы не будут досрочно завершать свои программы.
Дмитрий Мариничев: «В целом, решение на мой взгляд правильное. Когда не знаешь, чего боишься, то лучше провести избыточные меры по ограничению до момента, пока не будет полноценной ясности, как бороться с распространяем вируса, с эпидемией. Но я бы хотел заострить внимание на другом. О коронавирусе в Китае начали говорить 6 января. За неделю до этого о вспышке вируса заявил канадский BlueDot, который специализируется на разработке платформ с искусственным интеллектом. И, как ни странно, перед самым Новым годом, 31 декабря, сервис своим подписчикам разослал предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Нужно констатировать, что искусственный интеллект оказался прав. Он сделал эти выводы, анализируя новости на 65 языках», - рассказывает он для НСН.
Треть россиян хочет ввести свои данные в QR-код
Более трети россиян готовы зашифровать в QR-код свои номера телефонов, ссылки на соцсети, электронную почту, группу крови и паспортные данные. А 8 процентов даже согласились бы сделать татуировку с личным QR-кодом. Таковы результаты социсследования, о котором рассказывают «Известия».
Дмитрий Мариничев: «Это интересно. Но я не думаю и не нахожу правильным злоупотреблять QR-кодами. Конечно же, эта технология крайне удобна, крайне проста. Хотя на самом деле, сегодня мы можем зашифровать любую информацию, где QR-кодом будет все, что угодно: ваши лицо, голос, походка. Но культурно до этого мы пока не доросли. Для нас проще, чтобы было что-то записано и представлено в каком-то осязаемом привычном виде», - говорит Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.