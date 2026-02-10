Генрих Падва умер 9 февраля на 95-м году жизни, сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА). Он начал свою карьеру в 1953 году. Юрист известен тем, что представлял в Конституционном суде интересы одного из обращавшихся в 1999 году граждан, на основании заявлений которых было принято решение о моратории на смертную казнь в России. За вклад в развитие адвокатуры он был награжден медалью имени Плевако. Трунов заметил, что Падва навсегда останется символом уровня профессионального мастерства, к котором стоит стремиться.

«Конечно, основное его достижение – остановка в части применения или вынесения приговоров по смертной казни, когда он оспорил вопрос того, что не везде присутствуют суды присяжных, а Конституция требовала этого. Это выдающееся достижение. В последующем Конституционный суд продлил его, несмотря на то, что повсеместно ввели суды присяжных. Тем не менее, этот человеколюбивый тренд сохранился в нашей стране, отчасти для Падвы это достижение всей жизни. Конечно, он был профессионалом с большой буквы, специалистом, каких мало. Он всю свою жизнь посвятил служению адвокатуре и не скакал туда-сюда из одной системы в другую. Был адвокатом практически всю свою жизнь. Он остается символом, к которому имеет смысл стремиться в части профессионального мастерства. Его уход – огромная утрата», - сказал он.

Среди подзащитных Падвы были cемьи академика Андрея Сахарова и артиста Владимира Высоцкого, бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, экс-глава компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другие.

В 2023 году в комментарии НСН он критиковал пожизненный срок за госизмену, считая, что Уголовный кодекс превратился в «сборник случайных законов», по которым ужесточают ответственность.

Церемония прощания с Падвой пройдет 12 февраля в траурном зале Центральной клинической больницы.

