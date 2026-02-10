Армия России освободила Зализничное в Запорожской области
10 февраля 202612:13
Вооруженные силы России освободили поселок Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Группировка войск «Восток» взяла территорию под контроль, пишет RT.
«Подразделения... продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное», — рассказали в военном ведомстве.
Ранее армия России установила контроль над Сидоровкой в Сумской области и Глушковкой в Харьковской области.
