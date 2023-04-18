«Случайный закон»: Адвокат Падва раскритиковал пожизненный срок за госизмену
Уголовные дела о госизмене должны разрешаться не судьями, а другими органами, сказал Генрих Падва.
Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в интервью НСН заявил, что УК превратился в сборник случайных законов, по которым ужесточают ответственность.
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Сейчас возможно наказание до 20 лет колонии. Падва назвал УК РФ сборищем случайным законов.
«У нас наказание по уголовным дела исковерканы до невозможности. Уголовный кодекс превратился в сборище случайных законов по которым ужесточают ответственность. Не понимают, что, ужесточая наказание по одному составу преступления, относительно его снижаются сроки по другим наказаниям. Уголовное наказание должно быть построено по определенной системе. Считается, что наиболее серьезное преступление – убийство. По идее, уголовное наказание за это преступление должно быть наивысшим, а по остальным – меньше», - сказал Падва.
Собеседник НСН выразил мнение, что уголовные дела о госизмене разрешаются не судьями.
«Формально в судопроизводстве эти дела ничем не отличаются, а по существу они разрешаются не судьями, а каким-то другими органами. Поэтому, конечно, возможности защиты очень ограничены, но формально адвокаты могут высказывать свою точку зрения, обжаловать приговор, в том числе и в Верховном суде. Иногда даже помогает и удается кое-что изменить, - резюмировал Падва.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил в интервью НСН, что принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам.
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