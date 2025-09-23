Краснов заявил, что возвращение смертной казни невозможно
Возвращение смертной казни в России невозможно. Об этом заявил кандидат на должность председателя Верховного суда, генеральный прокурор Игорь Краснов.
«Мое мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной», - указал генпрокурор.
Краснов подчеркнул, что она основывается на фундаментальных решениях Конституционного суда страны.
Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину, попросив рассмотреть отмену моратория на смертную казнь, пишет «Свободная пресса». Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что позиция главы государства о возвращении высшей меры наказания не менялась.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны отчиталось об ударе возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым
- В Нью-Йорке Макрона остановили на улице из-за проезда кортежа Трампа
- «Никто не испугался»: Пожары в Турции сравнили с египетскими акулами
- Продавцы массово жалуются на систему скидок маркетплейсов
- Момент истины по Богомолову: Каким получился «Август» с Безруковым и Кологривым
- Армия России освободила Переездное в ДНР
- Венгрия не откажется от покупки нефти из РФ, несмотря на требования США
- Россиянам назвали неожиданную пользу от киви
- Краснов заявил, что возвращение смертной казни невозможно
- Пашинян: Армению могут не принять в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru