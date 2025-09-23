Краснов заявил, что возвращение смертной казни невозможно

Возвращение смертной казни в России невозможно. Об этом заявил кандидат на должность председателя Верховного суда, генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Мое мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной», - указал генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что она основывается на фундаментальных решениях Конституционного суда страны.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину, попросив рассмотреть отмену моратория на смертную казнь, пишет «Свободная пресса». Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что позиция главы государства о возвращении высшей меры наказания не менялась.

