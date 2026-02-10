СМИ: Генерал-лейтенант Алексеев остается в реанимации после покушения
10 февраля 202612:30
Первый замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в реанимации после покушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, состояние офицера стабильное.
«Но пока он остается в реанимации», - рассказал источник.
Ранее стало известно, что раненный при покушении Алексеев пришел в сознание в больнице и начал разговаривать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перерасчет и компенсации: В Госдуме отреагировали на новые «конские» платежки ЖКУ
- В Новой Каховке при обстрелах ВСУ повреждена больница
- Агрессивный учет: Как улучшить охрану школ в России
- В России назвали условие перевода агрессивных школьников в спецучреждения
- Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
- Психолог призвал привить детям уважение к учителям в школе
- СМИ: Генерал-лейтенант Алексеев остается в реанимации после покушения
- Без видео и фото: Клименко объяснил «сбои» Telegram «приучением к MAX»
- В Госдуме призвали анализировать поведение подростков в соцсетях с помощью ИИ
- Армия России освободила Зализничное в Запорожской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru