СМИ: Генерал-лейтенант Алексеев остается в реанимации после покушения

МВД России объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Президент Франции предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией В Госдуме рассказали об изменениях в лицензировании розничной торговли алкоголем Совет Минпросвещения одобрил проект федерального государственного образовательного стандарта для средней школы Вассерман призвал не переименовывать День святого Валентина в России