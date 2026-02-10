В Госдуме призвали анализировать поведение подростков в соцсетях с помощью ИИ
Необходимо привлечь искусственный интеллект к проблеме нападений в школах, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Анализировать поведение детей в соцсетях можно с помощью искусственного интеллекта, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Конечно, мы должны привлечь искусственный интеллект к проблеме нападений в школах. У нас в Москве количество домашних краж, краж в автомобилях снизилось, потому что камеры везде стоят. Почему бы нам так же не анализировать поведение детей в соцсетях? Я уверена, что наши IT-специалисты смогут решить этот вопрос, тогда будет видно по общению в соцсетях, насколько ребенок готов что-то сделать плохое», - рассказала она.
При ЧП в школах охранная организация и сам охранник будут нести ответственность, хотя выявить нападение внутри школы очень сложно, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.
