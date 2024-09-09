«Нужен реестр»: Буцкая заявила, что медиация должна стать доступной и бесплатной
Если супруги не могут договориться при разводе, им необходима третья сторона, которая поможет прийти к общему решению, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.
России необходим реестр медиаторов, чтобы супружеские пары понимали, куда обращаться в случае разногласий, при этом медиацию или альтернативную процедуру урегулирования споров с участием посредника стоит сделать бесплатной для населения. Об этом в беседе с НСН заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Минюст предложит ввести в России обязательную процедуру примирения, предшествующую бракоразводному процессу, сообщил «Коммерсант». Предполагается, что супруги должны будут до суда договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. В Госдуме призвали взять пример с Азербайджана, где разводящиеся не могут избежать примирительной медиации и обязаны оплатить услуги по ее оказанию. Как напомнила Буцкая, закон о медиации действует в России с 2011 года, однако он не исполняется должным образом.
«Закон о медиации у нас уже существует, но он не очень активно работает. Проблема в том, что нет реестра медиаторов. Как мы знаем, медиация – процесс достаточно небыстрый, может длиться не два – три часа, а десять часов с перерывами. Надо поговорить чтобы услышать друг друга. Важно, чтобы была организована доступность медиации, было понятно, к кому обращаться и где найти медиаторов. При этом услуга должна быть бесплатной. Возможно, если мы хотим сохранять семьи, нужны клубы родителей, в которые они смогут ходить. Надо обязательно всем рассказывать о семейных МФЦ, в которых психологи могут спасти семью. Если вы понимаете, что это невозможно, нужен медиатор доступный и бесплатный. Можно начать с того, что услуга будет бесплатной для определенных социальных групп», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, не стоит путать психологов и медиаторов, поскольку эти специалисты выполняют разные задачи.
«Психолог разбирается в ситуации, ведет глубокую работу. Медиатор – тот, кто стоит посередине. Его задача - сделать так, чтобы стороны пришли к какому-то общему решению. К примеру, при разводе у родителей могут быть разные мнения о том, с кем останутся дети. Они пойдут в суд, им назначат решение, но родители могут быть с ним не согласны. Много ситуаций, когда воруют детей, не исполняют решения суда, для состоятельных родителей штраф относительно небольшой. Они могут оптом штраф заплатить за год и продолжать не исполнять решения суда. При этом страдают все: и родители, и дети. Отсутствие согласия среди тех, кто разведен, - это путь в никуда», - резюмировала депутат.
Ранее юрист Людмила Айвар сообщила «Радиоточке НСН», что большинство разводящихся людей предпочли бы суду медиацию, так как это менее стрессовый способ урегулировать разногласия.
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