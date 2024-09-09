«Нужен реестр»: Буцкая заявила, что медиация должна стать доступной и бесплатной

Минюст предложит ввести в России обязательную процедуру примирения, предшествующую бракоразводному процессу, сообщил «Коммерсант». Предполагается, что супруги должны будут до суда договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. В Госдуме призвали взять пример с Азербайджана, где разводящиеся не могут избежать примирительной медиации и обязаны оплатить услуги по ее оказанию. Как напомнила Буцкая, закон о медиации действует в России с 2011 года, однако он не исполняется должным образом.

«Закон о медиации у нас уже существует, но он не очень активно работает. Проблема в том, что нет реестра медиаторов. Как мы знаем, медиация – процесс достаточно небыстрый, может длиться не два – три часа, а десять часов с перерывами. Надо поговорить чтобы услышать друг друга. Важно, чтобы была организована доступность медиации, было понятно, к кому обращаться и где найти медиаторов. При этом услуга должна быть бесплатной. Возможно, если мы хотим сохранять семьи, нужны клубы родителей, в которые они смогут ходить. Надо обязательно всем рассказывать о семейных МФЦ, в которых психологи могут спасти семью. Если вы понимаете, что это невозможно, нужен медиатор доступный и бесплатный. Можно начать с того, что услуга будет бесплатной для определенных социальных групп», - заявила она.