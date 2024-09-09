«Нервный срыв и деньги»: Юрист заявила, что разводящиеся предпочтут медиацию суду
Развод в суде всегда болезненная процедура, а грамотный медиатор может помочь семье сохранить добрые отношения и урегулировать спорные моменты без лишнего стресса, заявила НСН юрист Людмила Айвар.
Введение обязательной медиации для разводящихся – полезная инициатива, так как она поможет снизить количество споров между супругами и соответственно снизит нагрузку на судебные органы. Об этом НСН рассказала юрист Людмила Айвар.
Минюст предложит ввести в России обязательную процедуру примирения, предшествующую бракоразводному процессу, сообщил «Коммерсант». Предполагается, что супруги должны будут до суда договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. С 2011 года в России действует закон о медиации, то есть об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Однако эта процедура добровольная и оплачивается участниками спора, а потому не особо популярна.
«Мода на медиаторов у нас, к сожалению, еще не настолько велика, насколько потихонечку у нас развивается институт брачного договора. В законе сейчас есть процедура медиации по всем гражданским делам, в том числе и по части дел финансового характера. Но она не является для разводящихся супругов обязательной. Если такая процедура будет введена, то это даст возможность, в первую очередь, не доходя до суда, урегулировать вопросы, если медиатор будет профессиональным и сможет убедить супругов заключить какое-то соглашение о порядке общения с детьми, например. Это разгрузит в некоторой степени судебные органы. Но обязательность медиации не значит, что данное соглашение будет подписано», - поделилась она.
По словам Айвар, большинство разводящихся людей, все-таки, предпочли бы суду медиацию, так как это менее стрессовая процедура.
«С учетом того, что судебные пошлины у нас сейчас поднялись, я думаю, что какая-то часть разводящихся предпочтёт медиацию походам в суд и многочисленным нервным срывам. Суд — это всегда неприятно, это всегда конфликт. Медиация же у нас говорит о том, что не надо ходить в суд, давайте договоримся здесь и сейчас, и все ваши споры будут урегулированы. Я вижу в этом положительную динамику и, думаю, что это хорошая идея. Безусловно, хотелось бы, чтобы все супруги, которые планируют разводиться, может быть, даже сохранили медиативные процедуры. Медиатор помимо того, что он регулирует вопросы права, он еще и в некоторой степени должен быть психологом, цель которого сохранение семьи, либо сохранение добрых отношений в семье», - подытожила она.
Ранее психолог Анна Закаидзе заявила, что основной причиной разводов российских семей является отсутствие взаимопонимания в паре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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