«Нервный срыв и деньги»: Юрист заявила, что разводящиеся предпочтут медиацию суду

Минюст предложит ввести в России обязательную процедуру примирения, предшествующую бракоразводному процессу, сообщил «Коммерсант». Предполагается, что супруги должны будут до суда договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. С 2011 года в России действует закон о медиации, то есть об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Однако эта процедура добровольная и оплачивается участниками спора, а потому не особо популярна.

«Мода на медиаторов у нас, к сожалению, еще не настолько велика, насколько потихонечку у нас развивается институт брачного договора. В законе сейчас есть процедура медиации по всем гражданским делам, в том числе и по части дел финансового характера. Но она не является для разводящихся супругов обязательной. Если такая процедура будет введена, то это даст возможность, в первую очередь, не доходя до суда, урегулировать вопросы, если медиатор будет профессиональным и сможет убедить супругов заключить какое-то соглашение о порядке общения с детьми, например. Это разгрузит в некоторой степени судебные органы. Но обязательность медиации не значит, что данное соглашение будет подписано», - поделилась она.

По словам Айвар, большинство разводящихся людей, все-таки, предпочли бы суду медиацию, так как это менее стрессовая процедура.