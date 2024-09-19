Депутат Спиридонов: Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%
Александр Спиридонов заявил НСН, что 15% разводов происходят из-за отсутствия взаимопонимания между супругами, из-за взаимных претензий, стресса.
Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
«Тема семейной медиации – это не только про разводы, потому что в процессе семейной жизни у супругов часто возникают проблемы с взаимодействием. Вопрос такой поддержки крайне важен. Медиация нужна еще, чтобы не доводить до предела. Семью можно сохранить. Мы анализировали причины развода, примерно 15% разводов происходят из-за отсутствия взаимопонимания между супругами, из-за взаимных претензий, стресса. Мне кажется, как раз на эти 15% мы можем очень активно применять институт и систему медиации. Этим людям мы можем как раз помочь, помочь выйти из трудной ситуации. Даже если супруги решили развестись, медиация позволяет выстроить дальнейшую жизнь, включая отношения с детьми. 50% тех, кто развелся, будут вступать в повторный брак. Хотелось бы, чтобы они шли уже с другими намерениями, чтобы не повторять ошибки. Так как повторные браки также распадаются – до 60%», - рассказал он.
С каждым годом количество разводов в России растет. Согласно данным Росстата, в среднем по стране на 1000 свадеб приходится 900 разводов. Чаще всего россияне разводятся зимой, а именно в январе и феврале.
Для сохранения семей, особенно тех, где есть дети, предлагают самые разные меры. Например, Минюст разрабатывает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. С другой стороны, в Госдуме готовят новый законопроект о разводах с участием психологов.
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