Адвокат рассказала, как правильно составить брачный договор
Брачный договор — современный и рациональный подход к браку, который позволяет сберечь нервы, время и деньги в случае развода, сказала НСН Людмила Айвар.
Брачный договор позволяет избежать длительной и скандальной дележки имущества при разводе, а также дает возможность уберечь часть имущества от посягательств кредиторов. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Число брачных договоров в России выросло в пять раз за последние три года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что на это повлияли громкие разводы российских знаменитостей. Так, если в 2025 году количество заключенных браков выросло на 5%, то число брачных договоров увеличилось на 235%. Айвар объяснила такую статистику тем, что россияне стали более расчетливыми и рациональными.
«Это нормальный рост, потому что лица, уже находящиеся в браке, могут в любой момент заключить брачный договор. Люди стали более расчетливыми, рациональными. Чтобы впоследствии не тратиться на судебные расходы, на адвокатов, не тратить нервы и время, они заранее договариваются о том, как в дальнейшем будут делить совместно нажитое имущество. Это правильный, цивилизованный институт, который в России регулирует только финансовые отношения. При заключении брачного договора наступает режим раздельного владения имуществом, даже если пара не разводится. Я бы посоветовала также оформлять завещание вместе с брачным договором, не откладывая в долгий ящик. Когда брачный договор заключен и когда определен статус имущества, второй супруг уже не будет иметь право на совместно нажитое имущество, поскольку оно будет разделено в браке. В случае смерти одного из супругов имущество покойного делится между всеми наследниками, в том числе и вторым супругом», — сказала Айвар.
Также, по словам собеседницы НСН, брачный договор может помочь защитить часть имущества от конфискации.
«Есть люди, которые считают, что никогда не будут ничего делить, потому что у них и так все хорошо в браке. Но, глядя на знаменитостей, которые прожили вместе со своими супругами не один десяток лет, а при разводе начинают скандалить в эфире по поводу своего имущества, можно прийти к выводу, что иногда это заканчивается не очень хорошо. Брачный договор — это более современный подход к отношениям. Не стоит забывать, что многие заключают брачный договор еще и для того, чтобы уйти от долгов и от конфискации имущества либо от каких-то других притязаний на это имущество. Если имущество не поделено, то кредиторы имеют право на половину брачного имущества для погашения долгов должника. Так что это еще и рациональный подход», — добавила адвокат.
В заключение Айвар отметила, что при составлении брачного договора не следует пренебрегать помощью юриста.
«Брачный договор обязательно должен быть нотариально удостоверен, в противном случае он не имеет юридической силы. С другой стороны, если при заключении брачного договора права одного из супругов будут в значительной степени ущемлены, в таком случае брачный договор можно легко оспорить в суде, и суд может признать его недействительным. Нотариус также предупредит, что такая ситуация может возникнуть. При составлении брачного договора лучше проконсультироваться с юристом, чтобы соблюсти чистоту этой сделки, чтобы она была законной и неоспоримой. Вовсе не обязательно это адвокат — это может быть и нотариус, и просто юрист, который обладает необходимым объемом знаний», — подытожила она.
Ранее юрист Лариса Феттер заявила, что супруги могут избежать затрат в сотни тысяч рублей при разводе, если заранее договорятся о разделе имущества и оформят соглашение до суда.
