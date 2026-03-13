Брачный договор позволяет избежать длительной и скандальной дележки имущества при разводе, а также дает возможность уберечь часть имущества от посягательств кредиторов. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Число брачных договоров в России выросло в пять раз за последние три года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что на это повлияли громкие разводы российских знаменитостей. Так, если в 2025 году количество заключенных браков выросло на 5%, то число брачных договоров увеличилось на 235%. Айвар объяснила такую статистику тем, что россияне стали более расчетливыми и рациональными.

«Это нормальный рост, потому что лица, уже находящиеся в браке, могут в любой момент заключить брачный договор. Люди стали более расчетливыми, рациональными. Чтобы впоследствии не тратиться на судебные расходы, на адвокатов, не тратить нервы и время, они заранее договариваются о том, как в дальнейшем будут делить совместно нажитое имущество. Это правильный, цивилизованный институт, который в России регулирует только финансовые отношения. При заключении брачного договора наступает режим раздельного владения имуществом, даже если пара не разводится. Я бы посоветовала также оформлять завещание вместе с брачным договором, не откладывая в долгий ящик. Когда брачный договор заключен и когда определен статус имущества, второй супруг уже не будет иметь право на совместно нажитое имущество, поскольку оно будет разделено в браке. В случае смерти одного из супругов имущество покойного делится между всеми наследниками, в том числе и вторым супругом», — сказала Айвар.