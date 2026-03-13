«Чтобы не бахнул «Орешник»: Лукашенко призвал Запад не лезть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал НАТО и Украину «не лезть» в страну, чтобы Минск не использовал ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщает БЕЛТА.
Ранее Киев заявил, что НАТО должна считать «Орешник» в республике законной целью, пишет RT.
Как отметил Лукашенко, перед его страной не стоит задача «бахнуть» по Вильнюсу, Варшаве или Киеву.
«Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», - указал Лукашенко.
Политик добавил, что не угрожает Западу, но советует иностранным государствам и организациям «не бряцать языком и не вякать».
