Россия обеспечена запасами нефти минимум на 60 лет
Запасы российской нефти позволят использовать еще шесть десятилетий, но этот срок может быть увеличен, заявила Варвара Немова в пресс-центре НСН.
Грамотное развитие новых технологий позволит России добывать труднодоступную нефть, а это откроет возможность диктовать ценовые условия во всем мире, рассказала доктор геолого-минералогических наук, эксперт в области исследований трудноизвлекаемой нефти, внештатный эксперт Госкомиссии по запасам Варвара Немова в пресс-центре НСН.
Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Немова подчеркнула, что Россия сама может диктовать условия остальному миру.
«По состоянию на 2024 год у нас 31,5 млрд тонн нефти. Из них 52% — трудноизвлекаемые ресурсы. Они не котируются государством, да и для бизнеса — это территория больших инвестиционных рисков. Прогнозы по объемам, запасам и по добыче могут не подтверждаться в таких месторождениях. Сегодня мы обеспечены нефтью на ближайшие 60 лет. Нам достаточно держать эти объемы, чтобы продолжать устойчивое развитие. Но нам необходимо развитие геологических технологий, чтобы иметь возможность для маневров. В США классические запасы были истощены еще в 1990-е годы, но затем они провели сланцевую революцию и стали добывать труднодоступную нефть, хотя и эти ресурсы у них заканчиваются. У нас есть как классическая, так и трудноизвлекаемая нефть. Нам необходимо грамотно использовать новые технологии, и тогда мы сможем диктовать наши ценовые условия на мировом рынке на промежутке в 15-20 лет», — отметила она.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков объяснил в пресс-центре НСН, сколько Россия зарабатывает на продаже нефти ежедневно.
