Грамотное развитие новых технологий позволит России добывать труднодоступную нефть, а это откроет возможность диктовать ценовые условия во всем мире, рассказала доктор геолого-минералогических наук, эксперт в области исследований трудноизвлекаемой нефти, внештатный эксперт Госкомиссии по запасам Варвара Немова в пресс-центре НСН.

Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Немова подчеркнула, что Россия сама может диктовать условия остальному миру.