В Госдуме попросили Мишустина не вводить сбор с маркетплейсов для «Почты России»

Ранее Минцифры объявило о подготовке законопроекта, который вводит понятие оператора почтовой связи и предусматривает создание фонда повышения качества услуг, который будут наполнять за счет обязательных отчислений участников рынка. Средства намерены направлять на поддержку «Почты России». Также в РФ обсуждают рост стоимости лицензий на почтовые услуги и обязанность маркетплейсов открывать в отделениях почтовой связи свои пункты выдачи.

Депутаты в своем письме подчеркнули, что «Почта России» - системообразующая компания, а ее поддержку нельзя строить за счет дополнительных расходов для остальных участников рынка и россиян. В случае принятия законопроекта расходы бизнеса возрастут, и организации начнут перекладывать их на покупателей.

«Это может привести к подорожанию товаров на маркетплейсах, сокращению инвестиций в новые пункты выдачи, ИТ-проекты, модернизацию и роботизацию складов. Еще один риск — снижение конкуренции и возможная монополизация рынка», — указано в обращении.

Парламентарии напомнили, что в 2021-2026 годах регулярно росли тарифы «Почты России» на базовые услуги, но это не решило внутренних проблем компании и свидетельствует о системных сбоях в управлении. В письме предлагается приравнять работников почты к лицам, которые обеспечивают государственные функции, что повысит их статус, предоставит дополнительные гарантии и поможет увеличить зарплаты. Вместе с тем изменения усилят контроль за расходами и эффективностью компании.

