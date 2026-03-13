В Госдуме попросили Мишустина не вводить сбор с маркетплейсов для «Почты России»
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от введения обязательных отчислений участников рынка для поддержки «Почты России». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на письмо парламентариев.
Ранее Минцифры объявило о подготовке законопроекта, который вводит понятие оператора почтовой связи и предусматривает создание фонда повышения качества услуг, который будут наполнять за счет обязательных отчислений участников рынка. Средства намерены направлять на поддержку «Почты России». Также в РФ обсуждают рост стоимости лицензий на почтовые услуги и обязанность маркетплейсов открывать в отделениях почтовой связи свои пункты выдачи.
Депутаты в своем письме подчеркнули, что «Почта России» - системообразующая компания, а ее поддержку нельзя строить за счет дополнительных расходов для остальных участников рынка и россиян. В случае принятия законопроекта расходы бизнеса возрастут, и организации начнут перекладывать их на покупателей.
«Это может привести к подорожанию товаров на маркетплейсах, сокращению инвестиций в новые пункты выдачи, ИТ-проекты, модернизацию и роботизацию складов. Еще один риск — снижение конкуренции и возможная монополизация рынка», — указано в обращении.
Парламентарии напомнили, что в 2021-2026 годах регулярно росли тарифы «Почты России» на базовые услуги, но это не решило внутренних проблем компании и свидетельствует о системных сбоях в управлении. В письме предлагается приравнять работников почты к лицам, которые обеспечивают государственные функции, что повысит их статус, предоставит дополнительные гарантии и поможет увеличить зарплаты. Вместе с тем изменения усилят контроль за расходами и эффективностью компании.
Горячие новости
- Глава Пентагона заявил об ударах по более чем 15 тысячам целей в Иране
- Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»
- Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт
- Куба и США провели переговоры для «решения разногласий»
- В Госдуме попросили Мишустина не вводить сбор с маркетплейсов для «Почты России»
- «Чтобы не бахнул «Орешник»: Лукашенко призвал Запад не лезть в Белоруссию
- Россия обеспечена запасами нефти минимум на 60 лет
- Адвокат рассказала, как правильно составить брачный договор
- Юрист Багатурия: Чиновникам в регионах может грозить тюрьма за перебитый скот
- Российский зерновой союз анонсировал повышение цен