Куба и США провели переговоры для «решения разногласий»
Власти Кубы и США провели переговоры. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель, передает телеканал Canal Caribe.
По словам главы государства, недавно представители кубинских властей провели обсуждения с представителями правительства Соединенных Штатов, пишет RT.
«Переговоры были направлены на поиск решений разногласий, существующих между двумя странами», - указал президент.
Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН рассказал, что президент США Дональд Трамп хочет установить «свой» режим на Кубе, но у него не получится договориться с местной оппозицией или захватить страну силой.
