Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Совет Федерации одобрил закон о введении так называемых кредитных каникулах для призванных в армию в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, такой заёмщик получит право на отсрочку по оплате потребительски и ипотечных займов на весь срок несения службы.
Закон постановляет, что в случае гибели призванного по мобилизации заёмщика, или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него самого, а также членов его семьи.
В документе прописаны три категории граждан РФ, которым могут предоставить кредитные каникулы. К первой отнесены лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные по мобилизации.
Вторую группу составляют военнослужащие по контракту или служащие в войсках Росгвардии при условии участия в специальной военной операции. Наконец в третью группу включены граждане – добровольцы, в том числе ИП, заключившие соответствующий контракт.
Причём, списание кредитов погибших и получивших I группу инвалидности мобилизованных будет производиться за счёт банков, а не государственного бюджета.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала незамедлительно погасить ипотеку семьям мобилизованных россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru