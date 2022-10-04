Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Совет Федерации одобрил закон о введении так называемых кредитных каникулах для призванных в армию в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, такой заёмщик получит право на отсрочку по оплате потребительски и ипотечных займов на весь срок несения службы.

Закон постановляет, что в случае гибели призванного по мобилизации заёмщика, или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него самого, а также членов его семьи.

В документе прописаны три категории граждан РФ, которым могут предоставить кредитные каникулы. К первой отнесены лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные по мобилизации.