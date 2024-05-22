Совет Федерации одобрил закон о создании в России реестра должников по алиментам

Согласно, нормативному акту, сведения о должниках по алиментным платежам на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей будут представлены в виде открытого списка. Кроме того, в нем будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных в розыск. Реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Ранее юрист Анна Фролова в беседе с НСН заявила, что открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию.



