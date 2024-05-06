«Всего 10% случаев»: Юрист оценила пользу реестра должников по алиментам

«У нас есть понятие – злостный неплательщик, против которого уже возбуждено уголовное дело. Это человек, который уклоняется от уплаты алиментов на какой-то период времени. Но человек, например, шесть месяцев алименты не платит, а через шесть месяцев какую-то часть долга все-таки переводит. В этом случае судебные приставы обычно стараются не возбуждать уголовные дела. Практика показывает, что всего в 10% случаев удается возбудить уголовное дело», - отметила она.

По словам юриста, подобный реестр станет мотивацией для тех, кто беспокоится за свой социальный статус.

«Многие недобросовестные отцы почему-то наивно полагают, что признание банкротом поможет списать им долги по алиментам. В этом случае открытый реестр будет помогать матерям. Никто не хочет, чтобы общество их осудило, это будет такой уже важный социальный статус. С моральной точки зрения этот закон сможет способствовать быстрой выплате долговых обязательств. Если наше общество начнет этих граждан порицать, результат будет. До этого в Госдуме призывали запретить таким должникам покупку авиабилетов, например, в бизнес-классе. Это тоже очень интересно. Но повторю, что важно наладить процесс инициирования уголовных дел», - заключила собеседница НСН.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту при вылете. С соответствующим запросом он обратился в правительство. По мнению депутата, граждане, оплатившие таким способом долги должны моментально получать разрешение на вылет за границу, передает «Радиоточка НСН».

