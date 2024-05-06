«Всего 10% случаев»: Юрист оценила пользу реестра должников по алиментам
Анна Фролова заявила НСН, что открытый реестр вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию.
Открытый реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов, которые боятся за свою репутацию, заявила семейный юрист Анна Фролова в беседе с НСН. При этом она отметила, что речь идет только об административной или уголовной ответственности, под которую попадают всего 10% неплательщиков.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам. Так, в список будут вносить информацию о гражданах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон в первую очередь направлен на защиту интересов детей.
«У нас есть понятие – злостный неплательщик, против которого уже возбуждено уголовное дело. Это человек, который уклоняется от уплаты алиментов на какой-то период времени. Но человек, например, шесть месяцев алименты не платит, а через шесть месяцев какую-то часть долга все-таки переводит. В этом случае судебные приставы обычно стараются не возбуждать уголовные дела. Практика показывает, что всего в 10% случаев удается возбудить уголовное дело», - отметила она.
По словам юриста, подобный реестр станет мотивацией для тех, кто беспокоится за свой социальный статус.
«Многие недобросовестные отцы почему-то наивно полагают, что признание банкротом поможет списать им долги по алиментам. В этом случае открытый реестр будет помогать матерям. Никто не хочет, чтобы общество их осудило, это будет такой уже важный социальный статус. С моральной точки зрения этот закон сможет способствовать быстрой выплате долговых обязательств. Если наше общество начнет этих граждан порицать, результат будет. До этого в Госдуме призывали запретить таким должникам покупку авиабилетов, например, в бизнес-классе. Это тоже очень интересно. Но повторю, что важно наладить процесс инициирования уголовных дел», - заключила собеседница НСН.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту при вылете. С соответствующим запросом он обратился в правительство. По мнению депутата, граждане, оплатившие таким способом долги должны моментально получать разрешение на вылет за границу, передает «Радиоточка НСН».
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