СМИ: В России возросло число должников по алиментам

За 2023 год судебные приставы взыскали с россиян 66 миллиардов рублей долга по алиментам, что на 39% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре должников по алиментам

По данным издания, на 1 января 2024 года 772,4 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов были не завершены. Для сравнения, в начале 2023 года аналогичный показатель был на 2% больше.

В пресс-службе ФССП также уточнили, что сотрудники регулярно принимают меры по привлечению граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов, к административной и уголовной ответственности.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на участие в азартных играх для должников по алиментам, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыАлименты

Горячие новости

Все новости

партнеры