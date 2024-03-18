СМИ: В России возросло число должников по алиментам

По данным издания, на 1 января 2024 года 772,4 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов были не завершены. Для сравнения, в начале 2023 года аналогичный показатель был на 2% больше.

В пресс-службе ФССП также уточнили, что сотрудники регулярно принимают меры по привлечению граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов, к административной и уголовной ответственности.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на участие в азартных играх для должников по алиментам, напоминает «Радиоточка НСН».

