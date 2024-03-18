СМИ: В России возросло число должников по алиментам
За 2023 год судебные приставы взыскали с россиян 66 миллиардов рублей долга по алиментам, что на 39% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
По данным издания, на 1 января 2024 года 772,4 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов были не завершены. Для сравнения, в начале 2023 года аналогичный показатель был на 2% больше.
В пресс-службе ФССП также уточнили, что сотрудники регулярно принимают меры по привлечению граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов, к административной и уголовной ответственности.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на участие в азартных играх для должников по алиментам, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru