«Совершенная дурь!» Автоэксперт осудил требование к иностранцам получать российские права

Накануне сообщалось, что в России хотят ужесточить требования для получения водительских прав. В частности, иностранцев хотят обязать обменивать национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в России.

«Чиновники перекладывают проблемы на чужие плечи. У нас МВД никак не может договориться со странами Таможенного союза об обмене базой данных. Соответственно, в отсутствие этой базы данных сотрудник полиции не может проверить, есть ли у гражданина Кыргызстана права или нет. И получается, что надо заставить человека получить российские права, потому что мы не видим зарубежных. Если раньше можно было сдать экзамен, то сейчас ввели обязательства учиться. Это совершеннейшая дурь, потому что человек приезжает сюда на заработки. А ему, вместо того, чтобы он зарабатывал деньги, говорят: иди учись три месяца и заплати 70 тысяч за обучение. Соответственно никто этого не делает и коррупцию это очень сильно подогревает», - сказал Моржаретто.

По его словам, России необходимо получить базу данных стран Таможенного союза, либо сделать для иностранцев обычные экзамены вместо обучения на права.