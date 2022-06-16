«Совершенная дурь!» Автоэксперт осудил требование к иностранцам получать российские права
Некоторыми инициативами чиновники перекладывают свои проблемы на чужие плечи, отметил в эфире НСН Игорь Моржаретто.
Если иностранцев обяжут обменивать свои водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство, то это приведет к «подогреванию» коррупции, они приезжают в Россию на заработки, а не для трехмесячной учебы на права, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что в России хотят ужесточить требования для получения водительских прав. В частности, иностранцев хотят обязать обменивать национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в России.
«Чиновники перекладывают проблемы на чужие плечи. У нас МВД никак не может договориться со странами Таможенного союза об обмене базой данных. Соответственно, в отсутствие этой базы данных сотрудник полиции не может проверить, есть ли у гражданина Кыргызстана права или нет. И получается, что надо заставить человека получить российские права, потому что мы не видим зарубежных. Если раньше можно было сдать экзамен, то сейчас ввели обязательства учиться. Это совершеннейшая дурь, потому что человек приезжает сюда на заработки. А ему, вместо того, чтобы он зарабатывал деньги, говорят: иди учись три месяца и заплати 70 тысяч за обучение. Соответственно никто этого не делает и коррупцию это очень сильно подогревает», - сказал Моржаретто.
По его словам, России необходимо получить базу данных стран Таможенного союза, либо сделать для иностранцев обычные экзамены вместо обучения на права.
«Надо каким-то образом все-таки получать базу данных, у нас миллионы людей работают здесь из республик Средней Азии. Надо обмениваться данными. А если нет доверия к их правам, тогда надо сделать просто экзамены», - указал Моржаретто.
Также он прокомментировал предложение выдавать права на управление автобусом только тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года. По словам Моржаретто, в таком нововведении есть логика, так как человек, который отвечает за жизнь людей, должен иметь хоть какой-то опыт вождения.
«Это нормальная мировая практика. Все-таки, человек в автобусе везет большое количество людей и отвечает не только за себя. Есть европейская практика – это ступенчатое обучение. Оно предполагает, что человек, прежде чем сесть за руль автобуса, должен иметь базовое образование категории B и какой-то стаж. Только тогда он может идти учиться на категорию С и D. У нас хотят ввести на категорию D и в этом есть логика. Сразу доверить человеку автобус и 40 пассажиров – это достаточно рискованно», - резюмировал автоэксперт.
Ранее депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект об ужесточении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер наказания по которому предлагается сделать конфискацию транспортного средства. Инициатива предполагает административное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч для лиц, которые управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.
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