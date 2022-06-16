Названы новые ограничения для получения водительских прав

Так, прописаны требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на вождении в нетрезвом виде.

Кроме того, если сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения, то в законопроекте предлагается выдавать такие права только тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

Иностранцев обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в России.

Новый сервис для проверки водительских прав нужен в первую очередь банкам, чтобы расширить возможности обслуживания клиентов без предъявления паспорта, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

