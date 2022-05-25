За повторное вождение без прав предложили штрафовать до 100 тыс. рублей

В Госдуму внесли законопроект о мерах профилактики преступлений на дорогах. В нем в частности предлагается ввести административное наказание за повторное управление автомобилем без прав в размере от 50 до 100 тыс. руб.

Поправки в УК РФ и КоАП РФ разработаны по поручению заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой, пишет «Коммерсант».

После уже двух назначенных судом штрафов проект предполагает установить для нарушителя уголовное наказание.

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В пояснительной записке к документу также говорится, что уголовная ответственность за вождение без прав вводится в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Поправки также устанавливают новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для граждан, которых лишили или которые не имели права управления транспортным средством, за тяжкий вред здоровью или смерть пешехода. Автомобиль при этом должен быть конфискован.

В России необходимо ввести права для владельцев мощных электросамокатов, так как они являются смертельно опасными транспортными средствами, заявил ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектыНарушения ПДД
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