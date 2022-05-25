За повторное вождение без прав предложили штрафовать до 100 тыс. рублей

В Госдуму внесли законопроект о мерах профилактики преступлений на дорогах. В нем в частности предлагается ввести административное наказание за повторное управление автомобилем без прав в размере от 50 до 100 тыс. руб.

Поправки в УК РФ и КоАП РФ разработаны по поручению заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой, пишет «Коммерсант».

После уже двух назначенных судом штрафов проект предполагает установить для нарушителя уголовное наказание.