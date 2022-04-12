Водительские права россиян, срок действий которых скоро истекает, продлят на три года

Российские водительские удостоверения, срок действия которых скоро истекает, будут продлены еще на три года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее с таким предложением выступило Минэкономразвития. Шестого апреля ведомство попросило продлить действие водительских удостоверений, которые истекают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Предполагается, что это сможет уменьшить нагрузку на отечественный бизнес, которая усилилась из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине.

Эксперимент о разрешении покидать московским водителям место ДТП повлечет за собой неразбериху в органах ГАИ, страховых компаниях и судах, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

