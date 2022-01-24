Союз журналистов заступился за журналистку Милашину после угроз Кадырова

Глава Союза журналистов России заявил НСН, что обвинение автора «Новой газеты» в терроризме необоснованно, однако признал бессилие СЖР в разрешении конфликта с властями Чечни. 

Незаслуженным наездом на журналистское сообщество назвал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова объявить террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Никто не заслужил никаких обвинений, и я надеюсь, что этот конфликт будет каким-то образом исчерпан», - сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами. Свое сообщение Кадыров разместил в Telegram. Чеченский глава написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын покинул Россию в декабре прошлого года после задержания и допроса по делу об оправдании терроризма. А на прошлой неделе в Нижнем Новгороде была похищена супруга экс-судьи.

По словам Соловьева, конфликт властей Чечни с «Новой газетой» возник давно, однако попытки СЖР урегулировать ситуацию тогда оказались безуспешными.

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«Мы знаем о том, что происходит, о конфликте, который много лет назад возник между "Новой газетой" и властями Чечни. В свое время на одном из наших форумов, который проходил в Грозном, даже после того, как чеченские журналисты стали мне об этом говорить, попытался навести мост между руководством газеты и властями республики, чтобы успокоить эти страсти. Однако это не получилось», - признался глава СЖР.

«Новая газета» ранее публиковала расследования Милашиной о Чечне, в том числе о преследовании людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике.

Сын Сайди Янгулбаева Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», который был основан Игорем Каляпиным (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица).

Абубакар вынужден был покинуть Россию, а на прошлой неделе Сайди Янгулбаев рассказал, что его супруга Зарема Мусаева похищена чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Мужчина уверен, что происшествие связано с правозащитной деятельностью сына. Кадыров объявил, что Мусаева задержана в соответствии с законом, предупредив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир СоловьевРамзан КадыровСоюз Журналистов России
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