Союз журналистов заступился за журналистку Милашину после угроз Кадырова

Незаслуженным наездом на журналистское сообщество назвал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова объявить террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Никто не заслужил никаких обвинений, и я надеюсь, что этот конфликт будет каким-то образом исчерпан», - сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами. Свое сообщение Кадыров разместил в Telegram. Чеченский глава написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын покинул Россию в декабре прошлого года после задержания и допроса по делу об оправдании терроризма. А на прошлой неделе в Нижнем Новгороде была похищена супруга экс-судьи.

По словам Соловьева, конфликт властей Чечни с «Новой газетой» возник давно, однако попытки СЖР урегулировать ситуацию тогда оказались безуспешными.