Кадыров пообещал законно «уничтожить» семью экс-судьи Янгулбаева

Члены семьи бывшего бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева будут задержаны и «уничтожены», если окажут сопротивление. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева выехала из России из-за угрозы жизни

«Я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики назвал Янгулбаева «воплощением предательства», пояснив, что тот «не смог воспитать интеллигентных детей», не осудил их за экстремистские высказывания и, предав судебную систему, «поддержал их и сбежал».

Ранее стало известно, что представившиеся сотрудниками МВД люди вторглись в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде, задержав его жену Зарему Мусаеву. Отмечалось, что женщину задержали за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Позже Янгулбаев с дочерью покинули Россию из-за угрозы жизни, отмечает RT.

При этом Кадыров заявлял, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
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