По его словам, государству стоит пообщаться с производителями товаров с алкогольными вкусами и напомнить им о морали.

«В развитии этой мысли мы можем дойти до ужасной степени абсурда. Мы же понимаем, что в чипсах с шампанским и конфетах с коньяком нет ни капли алкоголя. Это все результат достижений пищевой промышленности. Вкусовые добавки крайне редко имеют что-то общее с составом заявленного вкуса. С точки зрения состава таких продуктов никакого ограничения быть не может. С точки зрения психологического восприятия – это недобросовестная практика производителей. Это все можно позапрещать, но лучше делать упор на то, чтобы производителям подобных товаров напоминать об элементарной морали, этике, как бы это смешно ни звучало», - заключил Койтов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН раскрыл детали нового антиалкогольного законопроекта.

