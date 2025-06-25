Союз потребителей выступил против запрета продуктов «со вкусом алкоголя»

Запрещать продукты с алкогольными вкусами не стоит, однако государству стоит пообщаться с производителями таких товаров и напомнить им о морали, сказал НСН Алексей Койтов.

Лучше плотнее заняться контролем за соблюдением тех запретов и ограничений, связанных с алкоголем, которые уже есть, чем придумывать какие-то новые, сказал в эфире НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В Союзе потребителей заступились за вино на фоне борьбы с алкомаркетами

В Госдуме хотят запретить скрытую рекламу спиртного, употребление которого пропагандируется населению через продукты питания, пишут «Известия». Речь, например, о чипсах с игристым, сосисках с виски Jack Daniel's, леденцах со вкусом вина и других товарах. Койтов отметил, что во многих инициативах, связанных с сокращением потребления алкоголя, есть здравый смысл, однако нужно верно расставлять приоритеты.

«То, что со вкусом алкоголя, само по себе уже вредное. Еще неизвестно, что вреднее! В этой инициативе есть здравый смысл, однако встает вопрос о приоритетах. На мой взгляд, сегодня важнее обеспечить исполнение тех запретов и ограничений, которые уже существуют. У нас государственная политика идет в направлении сокращения потребления алкоголя: для этого ограничиваются время продажи алкоголя, места его реализации. Однако мы все равно видим, что ночью где-то можно купить алкоголь. Следовательно, запрет есть, но он не исполняется. Эта инициатива, может, и правильная, но то, как она звучит, вызывает у меня сомнения в ее эффективности», - сказал собеседник НСН.
Психолог заявила, что ограничения продаж алкоголя не заставят россиян бросить пить

По его словам, государству стоит пообщаться с производителями товаров с алкогольными вкусами и напомнить им о морали.

«В развитии этой мысли мы можем дойти до ужасной степени абсурда. Мы же понимаем, что в чипсах с шампанским и конфетах с коньяком нет ни капли алкоголя. Это все результат достижений пищевой промышленности. Вкусовые добавки крайне редко имеют что-то общее с составом заявленного вкуса. С точки зрения состава таких продуктов никакого ограничения быть не может. С точки зрения психологического восприятия – это недобросовестная практика производителей. Это все можно позапрещать, но лучше делать упор на то, чтобы производителям подобных товаров напоминать об элементарной морали, этике, как бы это смешно ни звучало», - заключил Койтов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН раскрыл детали нового антиалкогольного законопроекта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АлкогольПродуктыКонфеты

Горячие новости

Все новости

партнеры