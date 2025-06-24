"Главное, почему мы вносим этот законопроект и суть этого законопроекта — во-первых, мы даем определение, что такое “алкомаркет”. Это специализированная торговая точка, которая нацелена на уничтожение человека. Если это алкомаркет, это значит, что предприниматель целенаправленно убивает людей. Алкоголь — это яд, то есть он травит людей. Вы знаете, что мусульмане у нас алкоголь не употребляют, поэтому в основном бьет по русским. Конечно, русские регионы существенно более стремительно вымирают. Задача — остановить вот это спонтанное желание выпить. Как раз Вологодская область пошла радикально, на мой взгляд, все будние дни — с 12 до 14 (можно купить алкоголь - примечание НСН.). Мужик идет с работы, ему уже негде эту водку купить, уже нет этих собутыльников. Потому что все эти люди или на работе задержатся или придут домой что-то полезное сделают: собаку заведут, погуляют, с детьми погуляют, что-то еще. Хорошо все это замещать спортивными и какими-то другими вещами", - объяснил он.

По его словам, норматив для подобного рода магазинов станет федеральным.

"Мы должны понимать, вот что мы предлагаем: мы предлагаем эти специализированные магазины вообще убрать, как это сделано в некоторых странах Северной Европы. Мы говорим, что мы не против продажи алкоголя в целом, каждый регион ограничивает по времени, по месту, но мы предлагаем федеральный норматив: именно специализированные алкомаркеты убрать как можно дальше. Мы определили — в жилых домах нельзя, 100 метров от жилых домов", — резюмировал он.

Ранее сенатор Российской Федерации от региона Евгений Богомазов в пресс-центре НСН рассказал, что продажи алкоголя в Вологодской области снизились на треть после введения ограничений.

