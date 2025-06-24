«Убивают людей!»: Депутат Свинцов раскрыл нюансы закона об алкомаркетах
Алкомаркеты у дома необходимо запретить, чтобы побороть у населения спонтанное желание выпить, рассказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Запрет алкомаркетов вблизи домов поможет остановить вымирание русских регионов, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
"Главное, почему мы вносим этот законопроект и суть этого законопроекта — во-первых, мы даем определение, что такое “алкомаркет”. Это специализированная торговая точка, которая нацелена на уничтожение человека. Если это алкомаркет, это значит, что предприниматель целенаправленно убивает людей. Алкоголь — это яд, то есть он травит людей. Вы знаете, что мусульмане у нас алкоголь не употребляют, поэтому в основном бьет по русским. Конечно, русские регионы существенно более стремительно вымирают. Задача — остановить вот это спонтанное желание выпить. Как раз Вологодская область пошла радикально, на мой взгляд, все будние дни — с 12 до 14 (можно купить алкоголь - примечание НСН.). Мужик идет с работы, ему уже негде эту водку купить, уже нет этих собутыльников. Потому что все эти люди или на работе задержатся или придут домой что-то полезное сделают: собаку заведут, погуляют, с детьми погуляют, что-то еще. Хорошо все это замещать спортивными и какими-то другими вещами", - объяснил он.
По его словам, норматив для подобного рода магазинов станет федеральным.
"Мы должны понимать, вот что мы предлагаем: мы предлагаем эти специализированные магазины вообще убрать, как это сделано в некоторых странах Северной Европы. Мы говорим, что мы не против продажи алкоголя в целом, каждый регион ограничивает по времени, по месту, но мы предлагаем федеральный норматив: именно специализированные алкомаркеты убрать как можно дальше. Мы определили — в жилых домах нельзя, 100 метров от жилых домов", — резюмировал он.
Ранее сенатор Российской Федерации от региона Евгений Богомазов в пресс-центре НСН рассказал, что продажи алкоголя в Вологодской области снизились на треть после введения ограничений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
- Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили перемирие
- МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями
- Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
- Спектакли «Солнце Ландау» и «Тартюф» получили премию «Хрустальная Турандот»
- Кремль опроверг данные о якобы переданном Путину письме от Хаменеи
- Путин провел переговоры с королем Бахрейна
- Российские военные освободили Дылеевку в ДНР
- Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
- Мэр Анапы Швец покинул должность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru