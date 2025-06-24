Психолог заявила, что ограничения продаж алкоголя не заставят россиян бросить пить
Тревожность, стресс и экономическая нестабильность толкают людей к алкоголю, заявила в пресс-центре НСН Анна Баленко.
Россияне выпивают не от скуки, а потому что у них есть финансовая и психологическая нестабильность в жизни, заявила в пресс-центре НСН провокативный психолог, гипнотерапевт, коуч MCC Анна Баленко. Таким образом она отреагировала на термин «спонтанное потребление алкоголя» при обсуждении законопроетка об ограничении работы алкомаркетов.
«Касательно спонтанного потребления, если позволите, я начну с цифр, которые предоставил сам Минздрав за март 2025 года. Как мы помним, в 2023 году была принята концепция по сокращению потребления алкоголя до 2030 года. Задача была поставлена снизить потребление до уровня 7,8 литра на душу населения. Минздрав в марте отчитался, что потребление алкоголя по стране, это Россия, выросло на 2,4% и составляет на текущий момент 8,41 литра чистого этанолового спирта на человека. Это только официально. Если мы берем домашнее самогоноварение и контрафактную продукцию, то реальные цифры, с которыми мы столкнемся, будут на уровне 12-15 литров на душу населения. Это просто чистый этанол. Социальная нестабильность — это причина употребления алкоголя, я привожу данные Минздрава. Экономическая ситуация...Сюда входят низкий доход и высокая безработица. А если сейчас закроются тысячи алкомаркетов, сотни тысяч, куда пойдут трудоустраиваться эти люди? Плюс психологические факторы: люди выпивают после работы не потому, что им нечем заняться, они снимают тем самым уровень тревожности и напряженности», — заключила она.
Баленко добавила, что ограничительные меры могут вызывать обратную реакцию — продажи алкоголя резко увеличатся в разрешенные часы.
«У нас сегодня было много сказано, что нужно запретить, ограничить, оградить, и так далее. На мой взгляд, эти меры действительно важны. Я всецело согласна с Андреем Николаевичем, что, если тебе по дороге домой не попадается алкомаркет, то ты не зайдешь и не купишь эту бутылку, с одной стороны. С другой стороны, если я в выходные выезжаю в супермаркет, допустим, я в субботу еду, и я понимаю, что я в течение недели не смогу нигде купить себе бутылку, потому что продается с 12 до 14, то что я сделаю? Я возьму семь. Такое мы уже наблюдали, когда ограничивали продажу алкоголя до 23 часов», — подметила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН раскрыл детали нового антиалкогольного законопроекта.
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