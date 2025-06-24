В Союзе потребителей заступились за вино на фоне борьбы с алкомаркетами

Главное зло исходит от крепкого алкоголя, а не от легкого, заявил в пресс-центре НСН Алексей Койтов.

Алкоголь опасен для человека, но к вину должно быть более мягкое отношение, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

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«Алкоголь в его неразумном потреблении — это абсолютное зло, но тут надо помнить, что есть отдельная ветвь этого алкогольного рынка - вино. Виноделие в последние годы мы восстанавливаем на уровне фактически государственном, ведь когда-то мы конкурировали с ведущими мировыми державами-виноделами. Это то, что требует не только государственной поддержки, но и представляет дин из элементов культуры потребления алкоголя. Если мы возьмем данные статистики и наблюдений, то мы увидим, что из всего алкоголя крепкий алкоголь является самым губительным и опасным. Тут стоит говорить о ранжировании алкоголя по его крепости и по остальным критериям», — заключил он.

Ранее провокативный психолог Анна Баленко рассказала в пресс-центре НСН, почему россияне выпивают алкоголь.

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ФОТО: РИА Новости
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