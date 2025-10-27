Единый стандарт онлайн-образования жизненно необходим в нынешних условиях, заявил НСН в комментарии председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В России предлагают ввести единый стандарт онлайн-образования и создать реестр всех школ и предпринимателей, которые ведут курсы в интернете. Инициативу выдвинул комитет по образованию и соцполитике Торгово-промышленной палаты. Как сообщает ТПП на своем сайте, по данным Роспотребнадзора, только за первую половину 20254 года поступило 3700 жалоб на качество дистанционных программ. В палате считают, что единый реестр поможет отличать надежные школы от случайных.

«Тут надо понимать, что сейчас много есть платформ, которые не сами оказывают образовательные услуги или предоставляют курсы, а дают технологическую возможность для этого. Многие думают, что они покупают скиллбоксы, какой-то курс, а на в самом деле они получают продукцию ООО «Рога и копыта». В целом этот рынок достаточно вакханальный. Поэтому мы поддерживаем любые инициативы, которые бы дисциплинировали и упорядочили его», - отметил собеседник НСН.