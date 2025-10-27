«Рога и копыта» вместо курсов: Союз потребителей о стандарте онлайн-школ
Упорядочивание дистанционного образования защитит потребителей от некачественных псевдокурсов, заявил НСН председатель СПР Алексей Койтов.
Единый стандарт онлайн-образования жизненно необходим в нынешних условиях, заявил НСН в комментарии председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
В России предлагают ввести единый стандарт онлайн-образования и создать реестр всех школ и предпринимателей, которые ведут курсы в интернете. Инициативу выдвинул комитет по образованию и соцполитике Торгово-промышленной палаты. Как сообщает ТПП на своем сайте, по данным Роспотребнадзора, только за первую половину 20254 года поступило 3700 жалоб на качество дистанционных программ. В палате считают, что единый реестр поможет отличать надежные школы от случайных.
«Тут надо понимать, что сейчас много есть платформ, которые не сами оказывают образовательные услуги или предоставляют курсы, а дают технологическую возможность для этого. Многие думают, что они покупают скиллбоксы, какой-то курс, а на в самом деле они получают продукцию ООО «Рога и копыта». В целом этот рынок достаточно вакханальный. Поэтому мы поддерживаем любые инициативы, которые бы дисциплинировали и упорядочили его», - отметил собеседник НСН.
По словам Койтова, существует есть сложность отделения образовательных программ от информационного продукта.
«Зачастую информационные продукты предлагаются как образовательные, это вводит потребителя в заблуждение. Что такое образовательные продукты? Вам дается материал и проверяется его усвоение, проводятся тестирование, экзамены. Фактически вас научают. Если же вам продали книжку или набор этих лекций, то не факт, что вы научитесь, никто это не проверит. Самое главное, когда у потребителей возникает претензия, они их качественно не отрабатывают. Скажем, человек берет некий курс, начинает его проходить и понимает, что ему это не надо. Он просит вернуть деньги за оставшиеся неиспользованные занятия, а ему отказывают, заявляя, что курсы уже активированы. Это обман», - подчеркнул председатель Союза потребителей России.
Алексей Койтов предложил вариант внедрения единого стандарта для онлайн-образования.
«Какой-то стандарт в любом случае правильный шаг. Здесь все в руках добросовестных участников рынка, которые первые заинтересованы в его упорядочивании. Они оказывают действительно качественные образовательные услуги, берут немалые деньги за это. При этом появляются всякого рода продавцы «примитивного счастья», коучеры тоже из этого разряда. Поэтому, можно отработать стандарт на добровольной основе, а потом, когда он покажет свою эффективность, уйдут шероховатости, уже делать его обязательным», - резюмировал эксперт.
Ранее глава Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «позором» возможное включение предмета «Духовно-нравственная культура России» в перечень ЕГЭ. Такую идею озвучил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
