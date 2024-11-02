Союз автошкол: Большинство образовательных учреждений перешли на дистанционку
Дистанционное обучение теории в автошколе обязательно должно происходить с участием преподавателя: нельзя просто дать ученику готовые видеоролики, отметил в эфире НСН Сергей Матвеев.
Большинство автошкол в России уже перешли на дистанционный формат обучения – в том же Санкт-Петербурге сложно найти учреждение, которое дает теорию очно, заявил член Союза автошкол России Сергей Матвеев в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения впервые официально намерено ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей. Это предусматривает проект приказа образовательного ведомства, на основании которого автошколы разрабатывают свои программы обучения. Процесс будет проходить с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале госуслуг. Матвеев отметил, что такая возможность уже предусмотрена законодательством.
«Например, в Санкт-Петербурге уже будет трудно найти автошколу, которая ту же теорию дает очно. Все перешли на дистанционку. Но это и так узаконено – есть 273-ФЗ об образовании, преподавании с использованием электронных технологий. Единственный нюанс, оно должно происходить обязательно с участием преподавателя, нельзя просто дать ученику видеоролики, чтобы он сидел и смотрел. Должен обязательно в этом процессе участвовать преподаватель. Полноценное теоретическое обучение должно быть регламентировано так, как в классе. Например, через какой-то сервис конференций собирается группа и преподаватель им все рассказывает. Есть техническая возможность показывать доску, рисовать на ней», – сказал Матвеев.
Он также прокомментировал инициативу Минпросвещения о том, чтобы в рамках подготовки водителей категории B на вождение в «городе» выделять 42 обязательных часа вместо нынешних 38. По словам Матвеева, все зависит от профессионализма автоинструкторов – некоторые могут научить вождению и за 30 часов.
«Есть профессионалы, которые легко научат за 30-40 часов. А есть такие, которые не могут научить и за 56 часов. Потому что начинать нужно с базы. У нас нет таких организаций в принципе. В Москве, может быть, одна есть, которая полноценно учит автоинструкторов.... Обычно корочка просто покупается, стоит она пять-семь тысяч рублей дистанционно. Сфера подготовки водителей была такая всегда», – добавил собеседник НСН.
Ранее правительство РФ ужесточило требования к деятельности автошкол. Теперь все образовательные организации обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии классов, автомобилей, площадок, тренажеров, литературы установленным нормам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Якутии из-за нашествия диких оленей в период спаривания
- Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
- ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
- СМИ: Десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции
- Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день
- Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%
- Лукашенко наградил Харатьяна специальным призом президента Белоруссии
- Павел Лунгин в будущем фильме о Петре Мамонове задействует анимацию в стиле «Симпсонов»
- В Киеве прогремели взрывы и начались перебои с электроснабжением
- В Москве мужчину приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru