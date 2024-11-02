Союз автошкол: Большинство образовательных учреждений перешли на дистанционку

Большинство автошкол в России уже перешли на дистанционный формат обучения – в том же Санкт-Петербурге сложно найти учреждение, которое дает теорию очно, заявил член Союза автошкол России Сергей Матвеев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения впервые официально намерено ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей. Это предусматривает проект приказа образовательного ведомства, на основании которого автошколы разрабатывают свои программы обучения. Процесс будет проходить с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале госуслуг. Матвеев отметил, что такая возможность уже предусмотрена законодательством.