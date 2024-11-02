СМИ: Минпросвещения введет дистанционное обучение в автошколах

Минпросвещения впервые планирует официально предоставить возможность дистанционного обучения в автошколах, говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. На основании документа организации с сентября 2025 года будут разрабатывать программы обучения будущих водителей, пишет «Коммерсантъ».

В проекте отмечается, что дистант в автошколах разрешат при выполнении ряда условий. Так, в образовательном процессе необходимо использовать только государственные информационные системы, которые работают через авторизацию на портале «Госуслуги». С их помощью будет фиксироваться посещаемость занятий и успеваемость.

Также Минпросвет намерен привести процесс подготовки водителей в соответствие с изменениями, внесенными в Правила дорожного движения за последние годы. Студентов в том числе познакомят с термином «опасное вождение» и наказанием за такое нарушение. В приказе министерства прописаны и электронные документы — вероятно, имеется в виду QR-код из приложения «Госуслуги.Авто».

Кроме того, ведомство намерено перераспределить учебную нагрузку для «формирования навыков безопасного управления в различных условиях дорожного движения». При подготовке водителей категории B на вождение в городе будут выделять 42 часа вместо 38, на изучение устройства двигателя — три часа (вместо двух), на получение знаний о трансмиссии, ходовой части, тормозах и электронных «помощниках» — по одному часу.

Между тем в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе.

