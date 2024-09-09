«Права не отнимут»: Чем рискуют клиенты автошкол из-за их проблем с документами
Если у автошколы нет заключения ГИБДД, то ученика просто не допустят до экзаменов на права, отметил в эфире НСН член Союза Сергей Матвеев.
Член Союза автошкол России Сергей Матвеев в разговоре с НСН заявил, что никогда не слышал о случаях, когда с подачи прокуратуры у россиян аннулируют водительские права из-за отсутствия у автошколы заключения о соответствии ее материально-технической базы программам подготовки водителей.
Ранее «Российская газета» напомнила, что автошкола, помимо лицензии, должна еще иметь и заключение о соответствии ее материально-технической базы программам подготовки водителей. Отмечается, что срок действия заключения мог истечь, а автошкола в это время может продолжать работать. Указывается, что таким образом автошколы направляют в ГИБДД на сдачу экзаменов кандидатов, уже подготовленных с нарушениями.
Причем сообщается о случаях, когда кандидат в водители сдавал экзамен, получил водительское удостоверение, уже некоторое время разъезжал по дорогам, а потом из-за всей этой истории с подачи прокуратуры аннулировались результаты экзаменов, а также сами права. Матвеев сообщил, что если у автошколы нет заключения, то ученика просто не допустят до экзаменов.
«О таких случаях я никогда не слышал. Но условно два года назад вышел закон по требованию к лицензиату. До этого требовалось обязательно заключение ГИБДД – это учебно-материальная база, что есть в наличии. Потом вышло новое постановление, там в требованиях к лицензиату наличие заключения было необязательно. То есть про него или забыли просто написать, или еще что-то. В общем, автошколы два года спокойно себе жили, могли учить, могли выводить людей на экзамены, все было законно, даже не имея заключения. Сейчас вышло новое постановление, где заключение опять стало обязательным. Если у автошколы нет заключения, то ученика просто не допустят до экзамена», – сказал Матвеев.
По его словам, из-за отсутствия заключения ГИБДД у ученика могут возникнуть проблемы со свидетельством о профессии водителя.
«Единственное, проблема будет с тем, что он свидетельство о профессии водителя получает, когда закончит автошколу. Вот с этим свидетельством о профессии водителя, если у автошколы не было заключения, могут возникнуть проблемы. То есть, как будут квалифицировать: учился он или не учился, потому что по факту получается, на чем он учился, если нет заключения ГИБДД? Скорее всего, наверное, придется аннулировать свидетельство. Это очень редкий случай сейчас, и ГАИ за этим следило и будет следить. Не думаю, что автошкола сможет спокойно работать, не имея заключения», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Матвеев указал, что со стороны Рособрнадзора к автошколам почти нет претензий.
«Я так говорю: по бумагам все четко, а в реальности чечетка. Бумаги все научились делать, скажем так. Поэтому никаких особых претензий у Рособрнадзора, у прокуратуры нет», – добавил он.
Ранее правительство РФ ужесточило требования к деятельности автошкол: с 1 апреля все образовательные организации обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии классов, автомобилей, площадок, тренажеров, литературы установленным нормам. Без этого документа выпускников автошкол не допустят до экзаменов, передает «Радиоточка НСН».
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