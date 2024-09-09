«Права не отнимут»: Чем рискуют клиенты автошкол из-за их проблем с документами

Член Союза автошкол России Сергей Матвеев в разговоре с НСН заявил, что никогда не слышал о случаях, когда с подачи прокуратуры у россиян аннулируют водительские права из-за отсутствия у автошколы заключения о соответствии ее материально-технической базы программам подготовки водителей.

Ранее «Российская газета» напомнила, что автошкола, помимо лицензии, должна еще иметь и заключение о соответствии ее материально-технической базы программам подготовки водителей. Отмечается, что срок действия заключения мог истечь, а автошкола в это время может продолжать работать. Указывается, что таким образом автошколы направляют в ГИБДД на сдачу экзаменов кандидатов, уже подготовленных с нарушениями.