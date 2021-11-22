Появилась новая программа для обучения в автошколах на категории «В»

Речь идет о категории «В». Теоретические занятия поделены на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления».

Как сообщают разработчики, после каждого модуля будущие воители должны будут сдавать экзамен. В случае провала гражданам будут выделяться дополнительные часы, а дальше последует пересдача за дополнительные деньги.

Также предложено ввести серию коротких видеороликов по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать водителей за нарушение правил ПДД на основе фото и видеосъёмки из специальных мобильных приложений.

