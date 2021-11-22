Появилась новая программа для обучения в автошколах на категории «В»
Представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили ввести в автошколах новую программу обучения кандидатов в водители, сообщают «Известия».
Речь идет о категории «В». Теоретические занятия поделены на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления».
Как сообщают разработчики, после каждого модуля будущие воители должны будут сдавать экзамен. В случае провала гражданам будут выделяться дополнительные часы, а дальше последует пересдача за дополнительные деньги.
Также предложено ввести серию коротких видеороликов по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать водителей за нарушение правил ПДД на основе фото и видеосъёмки из специальных мобильных приложений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+36 970 / сут.
Умерли
264 тыс.+1 252 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+32 504 / сут.
- Появилась новая программа для обучения в автошколах на категории «В»
- В центре Гамалеи заявили об экспериментах по одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа
- Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве
- Путин ревакцинировался от коронавируса
- Захарова прокомментировала действия НАТО вблизи России
- Производители сладостей поднимут стоимость своей продукции к Новому году
- Синоптик рассказал о погоде в Центральной России
- Умерла народная артистка Нина Русланова
- Премьер Польши назвал число мигрантов на границе с Белоруссией
- Талибы запретили телепередачи с участием женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru