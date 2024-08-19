«Вы – дрова!»: Обучение в автошколах дешевле 80 тысяч рублей назвали обманом

Себестоимость обучения в российских автошколах составляет 80 тысяч рублей, при этом заниженные цены говорят об «ошкуривании» учеников, заявил в интервью НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.

По данным СМИ, с сентября грядет подорожание обучения в российских автошколах на 30-50%. Отмечается, что средняя стоимость такого обучения в Москве составляет 45-50 тысяч рублей, а школы с этого «почти ничего не имеют».