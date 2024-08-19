«Вы – дрова!»: Обучение в автошколах дешевле 80 тысяч рублей назвали обманом
Автошколы зарабатывают на пересдачах учеников, «гоняя их по кругу», сказал в эфире НСН Сергей Матвеев, предупредив, что курсы стоимостью 30-50 тысяч рублей гарантируют провал на экзаменах.
Себестоимость обучения в российских автошколах составляет 80 тысяч рублей, при этом заниженные цены говорят об «ошкуривании» учеников, заявил в интервью НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.
По данным СМИ, с сентября грядет подорожание обучения в российских автошколах на 30-50%. Отмечается, что средняя стоимость такого обучения в Москве составляет 45-50 тысяч рублей, а школы с этого «почти ничего не имеют».
«Если брать полноценную программу с 56 часов вождения, себестоимость обучения составляет около 80 тысяч рублей. По стране есть автошколы, где обучение стоит и 30, и 50 тысяч рублей, где-то договариваются на 60-70 тысяч рублей, но все эти цены – с нарушением программы подготовки водителей, не выдаются часы в полном объеме или "час" составляет не 60, а 45 минут. Любой сайт откройте, там предлагают 20 часов вождения, - это грубое нарушение, фактически воровство», - сказал Матвеев.
По его словам, автошколы зарабатывают не на обучении, а на превращении учеников в «дрова».
«Деятельность автошкол сейчас нерентабельна, на обучении практически никто не зарабатывает, прибыль идет от "допов", от предоставления автомобиля на экзамен. Например, в Тюмени обучение стоит 20 тысяч рублей при себестоимости 80 тысяч рублей. О какой рентабельности или заработке можно здесь говорить? Естественно, за эти деньги вас никто ничему не научит, вы - "дрова" и никогда не сдадите экзамен, в этом и есть цель. Вы выходите на экзамен, автошкола предоставляет вам учебный автомобиль за 7 тысяч рублей. Приходит группа из 30 человек, каждый платит по 7 тысяч, итого 210 тысяч рублей. Часть отдается инструктору, остальное директор автошколы кладет себе в карман. Естественно, человек не сдаст, ведь его же не научили, пойдет на следующий экзамен и заплатит еще 7 тысяч, и так по кругу. На этом зарабатывает автошкола. Это "ошкуривание" учеников на дополнительные занятия, автомобили и сокращение объема программы», - разъяснил член Союза автошкол России.
При этом Матвеев подтвердил, что цены на обучение в автошколах будут расти, но не резко.
«Скорее всего, никакого резкого подорожания не будет, автошколы и сейчас поднимают потихонечку цены, но не так резко. Единственное, в Санкт-Петербурге в два раза подняли цены, но там ФАС разбирается, это явно картельный сговор. Автошколы будут поднимать цены каждый месяц на 1-2 тысячи рублей, где-то может быть на 3 тысячи. По большому счету, цены поднимают не автошколы, а инфляция, которая "выжигает" качество товаров и услуг, рост цен не улучшает качество обучения. В основном это складывается из повышения зарплат инструкторов, потому что курьер получает 100 тысяч рублей, а инструктор – 70-80 тысяч. Многие инструкторы работают на своих автомобилях, а ученики их ломают. Никто в этой профессии не задерживается, какие-то "старички" остались, в остальном это, как мы их называем, "таксисты, замаскировавшиеся под инструкторов". Очень мало хороших инструкторов, которые чему-то могут научить», - заключил собеседник НСН.
Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко ранее предложил разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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