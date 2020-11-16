Соцработники перестанут помогать тяжелобольным россиянам

Социальным работникам в России разрешат отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или онкологии, пишут «Известия» со ссылкой на положительное заключение проекта закона, который Госдума может принять уже в декабре.

Согласно документу, отказ в предоставлении соцуслуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Если больной получит заключение, подтверждающее его «безопасность», предоставление социальных услуг будет возобновлено.

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Эксперты считают, что это решит лишь часть проблемы, так как заменить сотрудников социальных служб будет некому, что приведет к тому, что больные останутся без помощи.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 3,6 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными COVID-19, а также людьми из групп риска.

Дополнительные средства предусмотрены с учётом того, что истекавший 15 июля срок таких специальных выплат продлён до 15 сентября.

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