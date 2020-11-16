Соцработники перестанут помогать тяжелобольным россиянам

Социальным работникам в России разрешат отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или онкологии, пишут «Известия» со ссылкой на положительное заключение проекта закона, который Госдума может принять уже в декабре.

Согласно документу, отказ в предоставлении соцуслуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Если больной получит заключение, подтверждающее его «безопасность», предоставление социальных услуг будет возобновлено.