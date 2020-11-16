Соцработники перестанут помогать тяжелобольным россиянам
Социальным работникам в России разрешат отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или онкологии, пишут «Известия» со ссылкой на положительное заключение проекта закона, который Госдума может принять уже в декабре.
Согласно документу, отказ в предоставлении соцуслуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Если больной получит заключение, подтверждающее его «безопасность», предоставление социальных услуг будет возобновлено.
Эксперты считают, что это решит лишь часть проблемы, так как заменить сотрудников социальных служб будет некому, что приведет к тому, что больные останутся без помощи.
Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 3,6 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными COVID-19, а также людьми из групп риска.
Дополнительные средства предусмотрены с учётом того, что истекавший 15 июля срок таких специальных выплат продлён до 15 сентября.
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