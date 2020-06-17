Депутат МГД: Соцработники продолжат помогать остающимся дома пожилым москвичам
Бесплатная помощь от социальных работников для пожилых жителей столицы сохранится до осени для того, чтобы ограничить их походы в поликлинику, сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
Депутат отмечает, что пожилые люди сидели в самоизоляции в период эпидемии COVID-19. «Они молодцы, потому что спасли жизни и себе, и другим людям», - сказала Стебенкова в интервью АГН «Москва».
Она обратилась к людям старше 65 лет и дальше оберегать себя, соблюдая режим самосохранения: Москва выходит из эпидемии коронавируса раньше других городов, но успокаиваться ещё рано.
Стебенкова призвала соблюдать масочно-перчаточный режим. По её словам, эта мера даёт хороший эффект и в дальнейшем также позволит уберечь людей от заражения коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- Из захваченного «экс-духовником Поклонской» монастыря ушла настоятельница
- Медведев призвал не провоцировать панику «антикоронавирусными» мерами
- Кадыров назвал баснями слухи о «заказе» журналиста, оскорбившего Путина
- Для отдыха в российских санаториях понадобятся три справки
- Кубань открывается для туристов: Готовы ли россияне к отдыху?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru