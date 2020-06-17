Депутат МГД: Соцработники продолжат помогать остающимся дома пожилым москвичам

Бесплатная помощь от социальных работников для пожилых жителей столицы сохранится до осени для того, чтобы ограничить их походы в поликлинику, сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Депутат отмечает, что пожилые люди сидели в самоизоляции в период эпидемии COVID-19. «Они молодцы, потому что спасли жизни и себе, и другим людям», - сказала Стебенкова в интервью АГН «Москва».

Она обратилась к людям старше 65 лет и дальше оберегать себя, соблюдая режим самосохранения: Москва выходит из эпидемии коронавируса раньше других городов, но успокаиваться ещё рано.

Стебенкова призвала соблюдать масочно-перчаточный режим. По её словам, эта мера даёт хороший эффект и в дальнейшем также позволит уберечь людей от заражения коронавирусной инфекцией.

