Мишустин выделил 3,6 млрд соцработникам на фоне пандемии COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 3,6 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными COVID-19, а также людьми из групп риска.
Как уточняется на сайте кабмина, дополнительные средства предусмотрены с учётом того, что истекавший 15 июля срок таких специальных выплат продлён до 15 сентября.
Суммы выплат варьируются в зависимости от квалификации сотрудника и того, контактировал ли он с больными коронавирусом. Максимальная сумма выплаты предусмотрена для врачей и выявлении инфекции в соцорганизации – 60 тысяч рублей.
Как отмечает RT, накануне правительство также выделило почти 7,5 миллиарда рублей на специальные выплаты за июль медработникам, работающим непосредственно с больными коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru