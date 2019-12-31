В Кремле назвали главный успех и неудачу 2019 года

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главное достижение 2019 года «вряд ли можно назвать», потому что приоритетом является благосостояние людей.

«По объективным причинам уровень благосостояния России или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года, была такая негативная тенденция», - приводит комментарий Пескова РИА Новости.

Сейчас солидного роста нет, но тенденция ушла в плюс, что вкупе с «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильностью» и устойчивостью социальной системы и является главным достижением, полагает пресс-секретарь президента России.

Главной неудачей 2019 года, по словам Пескова, можно назвать недостаточные темпы экономического роста.

Президент РФ Владимир Путин ранее усомнился в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему, сообщало агентство Ura.ru. Именно ускорения роста доходов россиян глава государства назвал задачей номер один для правительства.

