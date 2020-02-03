Новости за ночь: Большинство россиян одобряют поправки к Конституции
Подавляющее большинство россиян поддерживают поправки к Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это показали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.
Самое активное одобрение получили поправки социального характера: 91% респондентов заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в основном законе страны обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат. Лишь 1% опрошенных высказались скорее об отрицательном отношении.
Предложение зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценивают 90%, а скорее отрицательно — 5%, передает RT.
Кроме того, 87% россиян считают правильным увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с десяти до 25 лет. 68% поддерживают инициативу запрета иностранного гражданства и вида на жительство за границей для ряда государственных служащих, сообщает РЕН ТВ.
1 февраля патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в основном законе России. Заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора ответила на такое предложение, что упоминание Бога в преамбуле Конституции РФ противоречит самому основному закону. Правозащитник пояснила, что упоминание Бога в основном законе вступает в противоречие с действующими положениями статьи 14 Конституции. В них Россия провозглашена светским государством.
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