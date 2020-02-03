Новости за ночь: Большинство россиян одобряют поправки к Конституции

Подавляющее большинство россиян поддерживают поправки к Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это показали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.

Самое активное одобрение получили поправки социального характера: 91% респондентов заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в основном законе страны обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат. Лишь 1% опрошенных высказались скорее об отрицательном отношении.

Предложение зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценивают 90%, а скорее отрицательно — 5%, передает RT.